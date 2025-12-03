Polonya'da tramvay kazası: 2'si ağır 35 yaralı

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi. Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.