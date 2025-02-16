Polonya'dan AB'ye 'Küresel aktörler geleceğimizi belirleyecek' uyarısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda bağımsız bir strateji oluşturması gerektiğini belirterek, aksi takdirde küresel aktörlerin bu konuda karar vereceğini söyledi.

Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin AB ile ilgili açıklamalarına değindi. "AB, Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda kendi eylem planını hazırlamazsa küresel aktörler, geleceğimiz hakkında karar verecek" ifadelerini kullanan Tusk, zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya ortak ordu fikrini desteklemiyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise TVP World kanalına verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Avrupa ülkelerine ortak bir ordu kurma çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sikorski, "Eğer ‘Avrupa ordusu’ ifadesiyle ulusal orduların birleştirilmesi kastediliyorsa, bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ancak Avrupa Birliği’nin kendi savunma kapasitesini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum." dedi. Sikorski, ortak bir ordu yerine AB’nin üye ülkelerin ulusal ordularını güçlendirecek adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Vance’ın açıklamaları tepki çekti

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa’daki temel değerlerin gerilediğini öne sürdü. "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit, Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil, içeriden gelen tehdit. Avrupa’nın, ABD ile paylaştığı bazı temel değerlerinin gerilediğini görüyoruz. Özellikle İngiltere ve Avrupa genelinde ifade özgürlüğü konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Vance’ın açıklamalarına Almanya ve AB yetkililerinden sert tepkiler geldi. Avrupalı liderler, bu yorumlara katılmadıklarını belirterek, eleştirileri reddetti. Ayrıca Vance, Wall Street Journal’a verdiği mülakatta, Ukrayna topraklarının geleceği ve Batılı devletlerin Kiev’e sunabileceği güvenlik garantileri konularında kesin bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu savundu.