Polonya'dan Belarus sınırında geri adım: Güvenlik sonrası çift kapı açıldı

Polonya, Belarus ile bozulan diplomatik ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapalı olan iki sınır kapısının yeniden hizmete alınacağını duyurdu. Ülkenin kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığına göre, kuzeydoğudaki Kuznica ve Bobrowniki sınır kapılarının açılması kararı, son dönemde sınır hattının “güvenli hâle getirilmesi” üzerine alındı.

Yetkililer, açılış kararının yerel yönetimler ve bölgedeki iş insanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendiğini belirtti.

Yalnızca yolcu araçlarına açık

Yeni uygulamaya göre Kuznica Sınır Kapısı yalnızca yolcu araçlarına açık olacak; otobüslerin geçişine izin verilmeyecek. Bobrowniki Sınır Kapısı ise otomobiller, otobüsler ve yük taşımacılığı yapan araçlar için kullanılabilecek.

Kuznica Kapısı, Kasım 2021’de Belarus’un yüzlerce göçmeni sınırdan geçirmeye çalıştığı iddiasıyla; Bobrowniki Kapısı ise Şubat 2023’te gazeteci Andrzej Poczobut’un Belarus’ta hapse mahkûm edilmesinin ardından kapatılmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sınır kapılarının yeniden açılmasının “deneme amaçlı” olacağını ve düzenlemenin Litvanya ile eşgüdüm içinde yürütüleceğini söylemişti.