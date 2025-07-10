Polonya’dan Grok’a soruşturma talebi: Erişim engeli getirilebiliriz

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilişim Bakanı Krzysztof Gawkowski, yapay zeka uygulaması Grok'un Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılması için Avrupa Komisyonu'na mektup gönderdi.

Polonya hükümeti, yapay zeka uygulaması Grok'a karşı harekete geçti. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilişim Bakanı Krzysztof Gawkoski, Grok'un hakaret içeren cevapları nedeniyle Avrupa Komisyonu'na mektup gönderdi. Gawkowski, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen'e yazdığı mektupta Grok'un sosyal medya platformu X'teki "saldırgan ifadeleri, dengesiz ve küfür dolu çıkışlarının" AB'nin içerik denetimi kurallarını düzenleyen Dijital Hizmetler Yasası'nı "ciddi şekilde ihlal" ettiğini belirterek, konunun değerlendirilip soruşturma açılması çağrısında bulundu.

"Grok'a erişim engeli getirebiliriz"

Polonya Bilişim Bakanı Gawkoski, dün konuk olduğu bir radyo programında Grok'a hakaret içeren cevapları nedeniyle erişim engeli getirebileceklerini söylemişti. Gawkowski, Grok'un Polonya Başbakanı Donald Tusk, 6 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı görevini devralacak Karol Nawrocki, ana muhalefet partisi PiS'in lideri Jarolaw Kaczynski ve bazı parlamenterler hakkında hakaret içeren cevaplar vermesine ilişkin, "Algoritmaların yönlendirdiği daha yüksek bir nefret söylemi seviyesine girdiğimiz kanaatindeyim. Bunu görmezden gelmek ya da gülüp geçmek yanlış, bu ileride bir kişinin hayatına mal olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"İfade özgürlüğü insana ait, yapay zekaya değil"

Polonya ve Avrupa Birliği yasalarının bu tip durumlarla etkili şekilde mücadele edebilmek için yeterli olmadığına dikkat çeken Bakan Gawkoski, "İfade özgürlüğü insana ait, yapay zekaya değil" demişti. Şu an için kendileri tarafından alınmış bir karar olmadığını belirten Gawkowski, X platformuna da erişim engeli getirebileceklerini, Polonya Elektronik İletişim Yasası'nın bunu mümkün kıldığını kaydetmişti.

Grok, X'in güncellemesinin ardından yaptığı bir paylaşımda, Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan saldırgan bir dille bahsederek, kendisini "hain" olarak nitelendirmişti. X'in sahibi ve Grok üreticisi xAI şirketi dün yaptığı açıklamada, "uygunsuz paylaşımları" kaldırdıklarını duyurmuştu.