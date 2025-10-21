Polonya'dan Putin'e hava sahası uyarısı! 'Uçağın indirilmeyeceğinin garantisini veremem'

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'da yapılması planlanan zirveye giderken Polonya hava sahasını kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.

"Uçağın indirilmeyeceğinin garantisini veremem"

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Sikorski Radio Rodzina radyosuna yaptığı açıklamada, "Bağımsız Polonya mahkemesinin bu tür bir uçağın indirilerek şüphelinin Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde hükümete talimat vermeyeceğinin garantisini veremem" ifadelerini kullandı.

Bakan Sikorski, Rusya'nın bu riski bildiğini düşündüğünü belirterek, Putin'in uçağının farklı bir güzergâh izlemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Açıklamasında, Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın Putin'i davet etmesinin AB içinde hoşnutsuzluk yarattığını vurgulayan Sikorski, bunun Macaristan'ın kendisini Batı'nın bir parçası olarak değil, Batı ile Rusya arasında bir noktada konumlandırdığını gösterdiğini ifade etti.

Sikorski ayrıca, Rusya'dan Macaristan'a Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahaları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.