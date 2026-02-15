Polonya'dan Rusya tehdidi gölgesinde nükleer tartışma

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'dan kaynaklanan güvenlik tehdidine dikkat çekerek ülkesinin nükleer kapasite geliştirme seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Nawrocki, "Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." ifadelerini kullandı.

Polsat News televizyonuna konuşan Nawrocki, Polonya'nın silahlı çatışma riskine yakın bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, Rusya'nın ülkesine yönelik tutumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Polonya sürecine girebilir"

Uluslararası yükümlülüklere bağlı kalınarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Nawrocki, Polonya'nın nükleer kapasite geliştirme sürecine girebileceğini ifade etti. Ancak ülkenin kendi nükleer silahına sahip olmasına yönelik somut bir takvim ya da başlatılmış bir çalışma olup olmadığı konusunda net konuşmadı.

Polonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olduğunun hatırlatılması ve ABD'nin böyle bir adıma yaklaşımına ilişkin soruya ise Nawrocki, "Bunu bilmiyorum ama çalışmaları başlatabileceğimiz bir yönde hareket etmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.