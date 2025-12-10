Polonya'dan Ukrayna’ya savaş uçağı desteği

Polonya’nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya hibe etmeyi değerlendirdiği, buna karşılık Ukrayna’dan bazı dron ve füze teknolojilerinin temin edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Yapılan duyuruda, MiG-29’ların devrine ilişkin değerlendirmenin; uçakların hizmet ömürlerinin sona yaklaşması ve Polonya tarafından modernize edilmelerinin artık mümkün görülmemesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Uçaklar Ukrayna'ya bağışlanacak

Aynı açıklamada, kararın henüz netleşmediği vurgulanarak, "Uçakların bağışı, Ukrayna’yı desteklemeye yönelik müttefik politikaların ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğinin korunması çabalarının bir parçası olacaktır. Hizmetten çekilecek MiG-29 uçaklarının görevleri F-16 ve FA-50 uçakları tarafından yerine getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya’nın, uçakların devrine paralel olarak Ukrayna’dan belirli dron ve füze teknolojilerinin sağlanmasına dair temaslarını sürdürdüğü, bu sayede yeni savunma ve sanayi kabiliyetlerinin kazanılması ve ortak geliştirmenin hedeflendiği belirtildi.

PAP haber ajansına göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda yaklaşık 40 MiG-29 bulunuyor. Ülke, Rusya ile savaşın başladığı 2022 yılından sonra Polonya’dan 14, Slovakya’dan ise 13 MiG-29 savaş uçağı tedarik etmişti.