Polonya'dan vatandaşlarına İran uyarısı: Derhal terk edin

ABD’nin Irak’ın işgalinden bu yana Orta Doğu’ya yaptığı en büyük askeri yoğunlaşma ve Başkan Donald Trump’ın saldırı yönündeki sert söylemleri, bölgedeki tedirginliği artırdı. Bu gelişmelerin ışığında Polonya’dan İran’a yönelik önemli bir uyarı geldi.

"İlerleyen saatlerde tahliye imkanı olmayabilir"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka’daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü’ne giderek incelemelerde bulundu ve gazetecilere ülkesinin İran’daki vatandaşlarına seslendi. Tusk, “Lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin” dedi. Kimseyi korkutmak istemediğini belirten Tusk, çatışma ihtimalinin “çok gerçek” olduğunu vurguladı ve geçmiş kötü tecrübeler nedeniyle uyarısının ciddiye alınmasını istedi. Ayrıca, “Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasına konuşan kaynaklar ise olası bir İran saldırısının, Venezuela’ya yapılan harekattan çok daha kapsamlı olacağını öne sürdü. New York Post’a bilgi veren kaynaklar, ABD’nin Orta Doğu’daki devasa askeri yığınının, Tahran müzakerelerde Trump’ın taleplerini reddetmeye devam ederse haftalar hatta günler içinde “sürekli” bir bombardıman operasyonuna hazır olunduğunu gösterdiğini belirtti.