Polonya’nın başkentinde gece alkol satışı kısıtlanıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde alkol satışına sınırlama getirilecek. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Varşova Belediye Meclisi şehir merkezinde bulunan Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde gece alkol satışını yasaklayan bir yıllık pilot uygulamaya onay verdi.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, yasağın etkilerini değerlendirmek amacıyla uygulamayı şehrin merkezinde başlatacaklarını belirtti. Trzaskowski ayrıca tüm Varşova'yı kapsayacak bir güvenlik programını da hayata geçirdiklerini söyledi.

"Görüşlerini ifade edenlere saygı duyuyorum"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trzaskowski, "Varşova’da gece alkol satışının kısıtlanması yönünde ilk adımı atıyoruz. Toplumsal istişareler sırasında görüşlerini ifade eden Varşovalı kadın ve erkeklerin fikirlerine saygı duyuyorum ve biz de birçok şehirde olduğu gibi bu yönde bir pilot uygulama adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Onaylanan plan, güvenli gece programının hayata geçirilmesini, sorunlu bölgelerin tespit edilmesini, ek eğitim çalışmalarını ve sorumlu satıcı kampanyasının uygulanmasını öngörüyor.

Polonya'da benzer alkol satış yasakları, son yıllarda farklı şehirlerin tamamında ya da belirli bölgelerinde gece saatlerinde uygulanıyor.