Polymetal International, Rusya’daki varlıklarını 3,69 milyar dolara sattı
Kıymetli maden üreticisi Polymetal International, Rusya’daki varlıklarının 3,69 milyar dolara satışı için anlaşma sağladığını bildirdi.
Polymetal International’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Varlıkların Rus Magnezya Plus şirketine satılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşma bedelinin 3,69 milyar dolar olduğu ve ödemenin tümünün rubleyle yapılacağı kaydedildi.
Polymetal International Üst Yöneticisi (CEO) Vitaliy Nesis, anlaşmanın şirkete yönelik riskleri azaltacağını belirtti.
Polymetal International, Rusya’nın en büyük maden şirketleri arasında yer alıyor.