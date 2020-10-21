Pompeo'dan Dağlık Karabağ çağrısı

21 Ekim 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin dış müdahalelerin durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıkta uluslararası gelişmelere ilişkin basın brifingi düzenleyen Pompeo, Cuma günü Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına dair ateşkes girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Pompeo, Avrupa ülkelerinin ABD'den Karabağ'daki çatışmaları durdurmasını ve tarafları ateşkesin sağlanması noktasında uyarmasını istediğini kaydetti.

Pompeo, "Diplomatik olarak oldukça karmaşık bir durum. Diğer ülkeler çatışmanın dışında kalmalı, bu çatışmaya yakıt sağlamamalı, silah sistemi ya da destek olmamalıdır. Herkese uyan potansiyel diplomatik çözüm bu şekilde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmede de bunlara vurgu yapacağını dile getiren Pompeo, "Görüşme sırasında alandaki durumu onlardan dinleyerek ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Burada sadece ABD'nin çıkarlarını değil, her iki tarafın çıkarlarını da düşünüyoruz." dedi.

Çinli 6 medya kuruluşuna daha kısıtlama

Çinli 6 medya kuruluşunun daha Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığını açıklayan Pompeo, söz konusu kuruluşların ABD'de Çin devleti adına propaganda faaliyetleri yürüttüğünü savundu.

Pompeo, bu kuruluşlara uygulanan kısıtlamanın üretilen içerikle ilgili olmadığına, kuruluşların ABD'de yaptıkları yayın konusunda herhangi bir engelleme yapılmayacağına dikkati çekerek, "Bu kuruluşların yayın politikalarına karışmamakla beraber, Çin devletinin hukuksuz uygulamalarına dair propaganda yapmalarına izin vermeyeceğiz. Basın özgürlüğü ile propaganda arasında büyük bir fark var. dedi.

Bakanlıktan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, bu kuruluşların Yicai Global, Jiefang Daily, the Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, the Beijing Review ve the Economic Daily'den oluştuğu kaydedildi.

Böylelikle ABD tarafından yabancı misyon olarak tanımlanan Çinli medya kuruşlarının sayısı son ilavelerle 15'e çıkmış oldu.

Kaynak: AA