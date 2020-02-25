Pompeo'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile beraber çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esad rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İdlib'deki gelişmelere değinen Pompeo, Esad rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."
Kaynak: AA