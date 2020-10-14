Pompeo’ya Çin Dışişlerinden sert yanıt

14 Ekim 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne (UNHRC) seçilme kararıyla ilgili olarak ABD’nin eleştiri getirebilecek bir konumda olmadığını ve bunun yerine ABD’nin kendi vatandaşlarının insan haklarını korumaya odaklanması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki gün yaptığı suçlamalara yanıt veren Zhao, Washington'u "siyasi virüsün" yayılmasını durdurmaya ve insan haklarının korunması bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınmaya davet ettiğini belirtti.

Pompeo daha önce yaptığı Twitter paylaşımında, BMMYK'nin konseye Çin, Rusya ve Küba'yı da dahil etmesinin "ABD'nin 2018'de Konsey'den çekilerek evrensel insan haklarını korumak ve desteklemek için başka mecraları kullanma kararını haklı çıkardığını" ifade etmişti.