Portekiz'de füniküler kazası: 15 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada can kaybı arttı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, fünikülerin kontrolden çıktığını ve frenlerinin tutmadığını belirterek, fünikülerin raydan çıkarak bir binaya çarptığını ifade etti.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay" dedi.

Ekim 1885'ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto'ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.

3 günlük yas ilan edildi

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazanın ardından kentte 3 günlük yas ilan etti.

Moedas, yaptığı açıklamada, "Gloria Füniküleri’nde meydana gelen trajik kazada hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettim. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Lizbon yas tutuyor" dedi.