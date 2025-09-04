Portekiz'de füniküler kazası: Ölü sayısı 17'ye çıktı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da turistik Gloria Fünikülerinin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaşıyor. Kazada can kaybı sayısının 17'ye yükseldiği kaydedilirken; 21 kişi ise yaralandı.

Lizbon Acil Servis Başkanı'ndan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Lizbon Acil Servis Başkanı Margarida Martins, Gloria Feniküleri'ndeki kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin gece saatlerinde öldüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi.

Martins, "Yaralılar arasında 4 Portekizli, 2 Alman, 2 İspanyol, bir Koreli, bir Yeşil Burun Adalı, bir Kanadalı, bir İtalyan, bir Fransız, bir İsviçreli ve bir Faslı vardı" dedi.

Yerel basın, 3 kişilik bir Alman ailenin de fünikülerde olduğunu, 3 yaşındaki çocuğun hafif, annenin ise ağır yaralandığını kaydederek, babanın hayatını kaybettiğini yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise "Bazı vatandaşlarımızın kazada ölenler arasında olduğunu varsayıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü akşam saat 18.05 sularında Lizbon'da 140 yıllık tarihi Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazanın, fünikülerin kablolarından birinin kopması sonucu kontrolünü kaybettiği ve dik yokuştan aşağı hızla inip bir binaya çarpması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı. Portekiz hükümeti, bugünkü kabine toplantısı öncesinde ulusal yas kararı aldı.

Kazayla ilgili birden fazla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.