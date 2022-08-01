Portekiz'de havalimanı çalışanlarından grev tehdidi

Portekiz'in sivil havacılık çalışanları, ülkenin en büyük havalimanlarını işleten holdingi ücretleri artırmamak ve daha iyi çalışma koşulları sağlamamakla suçlayarak, bu ayın sonlarına doğru üç günlük greve gitme tehdidinde bulundu.

Portekiz Sivil Havacılık İşçileri Sendikası (SINTAC) ve Ticari Havacılık Personeli Sendikası (SQAC) tarafından planlanan grev, Avrupa'da pandemi nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının ardından ulaşım sektörünün yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı bir dönemde yapılacak.

Sendikaların yaptığı ortak açıklamada, grevin seyahatlerin yoğun şekilde gerçekleştiği haftasonuna denk gelen 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.