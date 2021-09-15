Portekiz'de nüfusun yüzde 81'i tam aşılandı

Portekiz'de, COVID-19 salgınına karşı nüfusun yüzde 81'inde aşılama süreci tamamlandı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğünden verilen bilgilerde, 10 milyon 298 bin nüfusa sahip ülkede, 8,2 milyon kişinin COVID-19 aşılama sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bu veriyle Portekiz, COVID-19 aşılama oranı en yüksek ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, Malta yüzde 80,95 ile ikinci sıradan, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 78,80 ile üçüncü sıradan takip ediyor.

Ülkede, en az bir doz COVID-19 aşısı olanların sayısı da 8,8 milyon olarak açıklandı.

Diğer yandan Portekiz'de COVID-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 1247 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Salgının başlangıcından bugüne ülkede toplam can kaybı 17 bin 883'e, vaka sayısı da 1 milyon 58 bin 347'ye ulaştı.