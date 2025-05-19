Portekiz'deki erken genel seçimi Demokratik İttifak kazandı

Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk resmi sonuçlara göre Luis Montenegro liderliğindeki AD oyların yüzde 32,7’sini alarak seçimi önde tamamladı. Ancak bu oran, parlamentoda salt çoğunluk olan yüzde 42’lik oy oranının gerisinde kaldı.

AD’ye liderlik eden Sosyal Demokrat Parti (PSD) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Montenegro’nun, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’dan yeniden hükümeti kurma görevi alması bekleniyor. Montenegro’nun, sonuçlara göre yeni bir azınlık hükümeti kurması ya da koalisyon arayışına girmesi muhtemel.

Seçimlerde, Sosyalist Parti (PS) yüzde 23,4, aşırı sağcı Chega Partisi ise dikkat çekici şekilde yüzde 22,6 oy alarak üçüncü sıraya yerleşti. Chega’nın artan oy oranı, Portekiz siyaseti açısından yeni bir denge tartışmasını da beraberinde getirdi.

Siyasi belirsizlik sürüyor

Ülkede son 3 yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidilmiş oldu. Hükümetin düşmesine neden olan gelişmelerin başında, Başbakan Montenegro hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve bu iddiaların ardından gelen istifa çağrıları yer aldı. Montenegro, bu süreci yönetebilmek adına 11 Mart’ta parlamentoya güvenoyu teklif etmiş, ancak gerekli desteği alamamıştı.

Seçim öncesi yapılan anketler, hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağına işaret ederken, seçim sonrası oluşan tablo da bu öngörüyü doğrulamış oldu. Yeni dönemde Portekiz’deki siyasi istikrarın, koalisyon uzlaşmaları ve meclis içi dengelere bağlı şekillenmesi bekleniyor.