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Portekiz'deki orman yangınında ölü sayısı artıyor

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaşırken, 63 kişinin yaralandığı, 7 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Portekiz'deki orman yangınında ölü sayısı artıyor
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Portekiz'in orta ve kuzey bölgelerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya ulaştığı, 63 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.


Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumu (ANPC), Portekiz Başbakanı Antonio Costa, gelecek cumartesi günü Bakanlar Kurulu'nun yapacağı olağanüstü toplantıda, ülkedeki mevcut sivil koruma sisteminin ele alınacağını duyurdu.

"Sivil korumadaki mevcut sistemle devam etmek istemiyoruz. Reform yapacağız." diyen Başbakan Costa, hükümet yetkililerine yönelik eleştirileri "Şu anda zaman istifa etme değil, çözüm üretme zamanıdır." şeklinde değerlendirdi.

Portekiz'de geçen yıl haziran ayında çıkan yangınlarda 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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