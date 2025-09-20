Portekiz’den Filistin kararı: Devlet olarak tanıyacak

Portekiz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz'in yarın Filistin Devleti'ni tanıyacağı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit ediyor. Resmi Tanıma Beyanı, gelecek hafta yapılacak Yüksek Düzeyli Konferans öncesinde 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

Diğer devletlere de çağrı yapıldı

Açıklamada ayrıca, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki "cesur kararı" takdir edilerek, bunun barışı sağlama ve iki devletli çözümü uygulama çabalarını desteklediği ifade edildi.

Henüz Filistin devletini tanımayan diğer ülkelere de "iki devletli çözümü korumanın bir yolu olarak" aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu ifade etmişti.