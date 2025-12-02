Powell, sessizlik döneminde ekonomi mesajlarından kaçındı

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC toplantısı öncesindeki resmi sessizlik nedeniyle para politikasına ilişkin değerlendirmelerden kaçındı.

Powell, hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı George Shultz’u anmak üzere düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Shultz’un kamu politikalarındaki pragmatik yaklaşımını, iş yerinde ayrımcılıkla mücadeleye katkılarını ve kişisel dürüstlüğünü övdü.

Konuşma metnine göre Powell, “Shultz sık sık güvenin en değerli unsur olduğunu, iyi şeylerin ancak karşılıklı güvenin bulunduğu yerlerde mümkün olabileceğini söylerdi. Onun dürüstlüğü, bu güvenin temelini oluşturuyordu” ifadelerini kullandı.