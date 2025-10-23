Prada’nın geliri 9 ayda 4 milyar euroyu aştı
Prada Grubu, 2025’in ilk dokuz ayında gelirini %9 artırarak 4,07 milyar euroya yükseltti. Miu Miu satışları çift haneli artarken, Prada markasında sınırlı bir düşüş yaşandı.
Lüks moda devi Prada, döviz etkisinden arındırılmış verilere göre yılın ilk dokuz ayında gelirini yüzde 9 artırarak 4,07 milyar euroya ulaştı.
Raporlanan bazda ise artış oranı yüzde 6 oldu.
Grubun perakende satışları 3,65 milyar euro olarak gerçekleşirken, Miu Miu markasının satışları yüzde 29 artış gösterdi, Prada markasının satışları yüzde 0,8 geriledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, şirketin kesintisiz büyümesini 19. çeyreğe taşıdığını belirtirken, CEO Andrea Guerra “Zorlu koşullara rağmen istikrarlı bir büyüme patikasındayız” dedi.