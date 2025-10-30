Prens Andrew, 'prens' unvanını kaybetti ve Kraliyet Locası'ndan ayrılıyor

Açıklamada, "Prens Andrew artık Andrew Mountbatten Windsor olarak bilinecek." ifadesi yer aldı. Kraliyet ailesi, Prens Andrew'un "His Royal Highness (HRH - Kraliyet Majesteleri)" unvanı da dahil olmak üzere tüm askeri ve kraliyet hamiliklerinden feragat ettiğini ve resmi görevlerini artık yerine getirmeyeceğini duyurdu.

Prens Andrew'dan açıklama

Prens Andrew ise yaptığı açıklamada, "Kral, yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmeler sonucunda, hakkımda devam eden suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını engellediği sonucuna vardık." ifadesine yer verdi.

Ailesine ve ülkesine olan görevini öncelikli tutmaya karar verdiğini belirten Andrew, "Majestelerinin onayıyla artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bana verilen unvanı ve nişanları artık kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sebep taciz suçlamaları ve artan baskılar

Prens Andrew'un bu kararı, milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle artan baskıların ardından geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Prens Andrew'un Royal Lodge'daki kira kontratından vazgeçmesi için resmi bildirim yapıldığı ve kendisinin alternatif özel konaklama yerine taşınacağı ifade edildi. Andrew'un Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'ndeki bir mülke taşınacağı ve bu konaklamanın Kral tarafından özel olarak finanse edileceği öğrenildi.