Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları oldu

Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açtı. İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesi de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California’ya taşınmıştı. Çiftin Mayıs 2019'da doğan oğullarına Archie Mountbatten-Windsor adını vermişlerdi.

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.