Prens Harry'yi sınır dışı edeceğini söyleyen Trump'tan yeni açıklama

ABD'de göçmenlere yönelik politikaları sıkılaştıran Trump, henüz başkan seçilmeden önce İngiltere Prensi Harry'nin de sınır dışı edilebileceğini ima etmişti. Ancak Trump, son açıklamasında fikir değiştirdi ve Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" söyledi.

"Eşi korkunç biri"

"Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım" diyen Trump, gerekçe olarak Harry'nin eşi Meghan Markle'le yeterince sorun yaşadığını belirtti. Meghan Markle'in "korkunç biri" olduğunu savunan Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor" dedi.

Başkan olmadan önce "sınır dışı etme" mesajı vermişti

Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmiş, Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti. Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.