Prenses Diana’nın tasarımcısı Paul Costelloe hayatını kaybetti

İrlandalı-Amerikalı ünlü moda tasarımcısı Paul Costelloe, 80 yaşında Londra’da hayatını kaybetti. Ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Costelloe’nun huzur içinde vefat ettiği bildirildi.

Costelloe, İngiltere moda dünyasının en etkili isimlerinden biri kabul ediliyordu. 1984’ten bu yana London Fashion Week’in değişmez tasarımcıları arasında yer aldı ve 40 yılı aşkın süredir etkinliğin açılış defilesini gerçekleştirdi. Modern ve zarif tanımlanan tasarım çizgisiyle bilinen Costelloe, 1983’ten Prenses Diana’nın 1997’deki ölümüne kadar onun kişisel tasarımcılığını üstlendi.