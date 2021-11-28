Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Omicron uyarısı

Güney Afrika’da ortaya çıkan çok tehlikeli ve bulaşıcı yeni varyant Omicron kısa sürede dünyaya yayıldı. Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs hızla yayılmasını sürdürüyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni mutasyon ile ilgili olarak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. Ceyhan, “Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Nu Omicron varyantına rastlanmadığını söylemişti.

Koca, şunları ifade etmişti:

“Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır”