Projesi iptal edilen şirketten Trump'a dava

Şirket, ortağı Skyborn Renewables ile birlikte yaptığı açıklamada, "projenin haklarını korumak adına dava açmanın gerekli bir adım olduğunu" ifade etti. Revolution Wind projesinde ilerleme oranının yüzde 85’i aştığı, 65 türbinden 58’inin kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Trump sözleşmeyi askıya almıştı

ABD’de Donald Trump yönetimi, Aralık ayında “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ülkedeki tüm açık deniz rüzgâr enerjisi projelerine ait kira sözleşmelerini askıya almıştı. Bu karar Orsted’in Revolution Wind ve Sunrise Wind projelerinin yanı sıra Equinor ve Dominion Energy’ye ait sahaları da kapsadı.

Orsted’in açtığı dava şu aşamada yalnızca Revolution Wind projesini içeriyor. Şirket, New York açıklarındaki Sunrise Wind için ise “tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ettiğini” ve yetkili kurumlarla temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Şirket ayrıca Revolution Wind’in 2023 yılında tüm federal ve eyalet izinlerini aldığını, dokuz yılı aşkın bir inceleme sürecinin ardından onaylandığını vurguladı. Bu süreçte ABD Savunma Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığı ve resmî bir mutabakata varıldığı belirtildi.

'Radar sistemlerini etkiliyor' gerekçesi

Buna karşın Trump yönetimi, açık deniz rüzgâr türbinlerinin radar sistemlerini etkileyerek hareketli hedeflerin tespitini zorlaştırabileceği görüşünü savunuyor. ABD İçişleri Bakanlığı ise askıya alma kararının, "ulusal güvenlik risklerinin azaltılması için eyaletler ve şirketlerle birlikte değerlendirme yapılmasına zaman tanımak amacıyla" alındığını duyurmuştu.

Uzmanlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının yavaşlatılmasının uzun vadede enerji maliyetlerini artırabileceği ve ABD’nin rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.

Gelişmelerin ardından Orsted hisseleri cuma günü Kopenhag borsasında yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.