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Psaki istifa edebileceğinin sinyalini verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gelecek yıl görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Psaki, görevi devretmenin doğal olduğunu vurguladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı. Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.

Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.

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