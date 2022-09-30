Putin 4 bölgenin ilhakını duyurdu: Artık sonsuza kadar vatandaşlarımız oldular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rus topraklarına katılım töreninde konuştu.

“Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır.” diyen Putin, “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Kiev’e savaşın bitirilmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunan Putin, “Tüm zorluklara karşı Rusya’ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz.” açıklaması yaptı.

“Rusya’nın umutsuzluğa kapılacağını düşündüler. Ama Rusya yeniden doğdu.” diyen Putin, “Biz asla Batı’ya boyun eğmeyeceğiz. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu nedenle Rusya'nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz.” dedi.

Putin, “Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birinin emrine boyun eğmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Putin, konuşmasının ardından Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

AB'den sert tepki

AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakını asla tanımayacaklarını bildirdi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi. (İHA-AA)