Putin: ABD ile her zaman çok dostane ilişkilerimiz oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile geçmişten bugüne uzanan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda konuşan Putin, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tarihsel olarak dostane ilişkiler bulunduğunu belirtti.

Putin, 1775-1783 yılları arasında gerçekleşen ve ABD'nin kuruluşuyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na değinerek, "Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya'dan bağımsızlık arzularını destekledik. Gerçekten de silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik" ifadelerini kullandı.

Rus lider, ABD'de 19. yüzyılda yaşanan iç savaş dönemine de atıfta bulunarak, Kuzey ile Güney arasındaki çatışmalarda Kuzey'i desteklediklerini belirtti. Putin, "Dolayısıyla bu anlamda da bizi birleştiren bir şeyler buluyorduk" dedi.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı hakkında

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Britanya İmparatorluğu'nun 13 kolonisinin İngiltere'ye karşı ayaklanmasıyla 1775'te başladı. Koloniler, yüksek vergiler ve temsil eksikliği gibi gerekçelerle 1776'da Bağımsızlık Bildirisi'ni yayımlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ilan etti. Savaş boyunca Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden destek alan koloniler, 1781'de Yorktown'da önemli bir zafer kazandı. Savaş, 1783'te Paris Antlaşması'yla sona erdi ve İngiltere, ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.