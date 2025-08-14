Putin: ABD ile nükleer silah kontrolünde yeni anlaşma mümkün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı çözme konusunda samimi bir tutum sergilediğini belirterek, iki ülke arasında nükleer silahların kontrolüne yönelik yeni bir anlaşma yapılabileceğini dile getirdi.

Kremlin’de üst düzey askeri ve sivil yetkililerle bir araya gelen Putin, ABD ile Ukrayna müzakerelerine ilişkin gelişmeleri aktardı. Putin, mevcut Amerikan yönetiminin “çatışmayı durdurmak, krizi sona erdirmek ve tüm tarafların çıkarlarına uygun anlaşmalar sağlamak için oldukça enerjik ve samimi çabalar gösterdiğini” söyledi.

Rus lider, bu çabaların ilerlemesi halinde nükleer silahların kontrolü konusunda da anlaşmalar yapılabileceğini ifade ederek, “Stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında sonraki aşamalarda anlaşmalara ulaşılırsa, ülkelerimiz, Avrupa ve dünya için uzun vadeli barış koşulları yaratılabilir” dedi.

Rusya ile ABD, dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliklerine sahip iki ülke konumunda. Ancak, taraflar arasındaki nükleer dengeyi koruyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) anlaşması 5 Şubat 2026’da sona erecek. Putin’in açıklamaları, bu kritik tarihe yaklaşılırken tarafların yeni bir anlaşma arayışına girebileceğinin işareti olarak yorumlandı.