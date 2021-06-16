Putin: ABD ile siber güvenlik istişareleri konusunda anlaştık

Washington ve Moskova arasında ülke liderlerinin karşılıklı güvensizliğinden doğan ve yıllar içinde bozulan ilişkiler, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü görüşmesinde yeniden ele alındı.



Cenevre’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov’un katılımıyla görüşme öncesi bir araya gelen Biden ve Putin’in ikili toplantısı beş saate yakın sürdü.



İkili, ABD ve Rusya ilişkilerinin özellikle son yıllarda bozulmasına yol açan Rus siber saldırıları, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale iddiaları, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Kremlin’in Doğu Avrupa’da NATO askeri müdahalesine yönelik kuşkuları ele alındı. Biden tarafından teklif edilen ikili görüşme ABD tarafından Rusya’yla ilişkilerde yeni bir dönem beklentisi yaratsa da mevcut sorunların çözülmesi için uzun bir yol olduğu görüşü yaygın.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmeyle ilgili basın toplantısı düzenledi ve özetle şunları söyledi:

"Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli.

Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti.

Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık.

Biden, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldı. Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları var.

İki ülke, uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacak.

Aleksey Navalnıy, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken Rusya'ya gelen Navalnıy'ın tutuklanmak istediğinden eminim.

ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler.



ABD'nin kaynaklarına göre dünyada en fazla siber saldırı ABD'nin siber ortamından gerçekleştiriliyor. Daha sonra Kanada geliyor, ardından iki Latin Amerika ülkesi ve İngiltere var. Rusya, siber saldırıların çıkış noktası olan ülkeler listesinde yer almıyor."

Biden, pazartesi günü Brüksel’de yaptığı açıklamada Putin’in kabul etmesi durumunda işbirliği yapabilecekleri alanları anlatacağını söylemiş ve “Fakat işbirliğini reddederse ve geçmişteki gibi davranmaya devam ederse, o zaman buna benzer bir şekilde karşılık vereceğiz” demişti.

Görüşmeden önce yaptığı açıklamada Putin, “Rusya-ABD ilişkileri arasındaki sorunlar, en yüksek düzeyde eylem gerektirecek bir şekilde birikti,” yorumunu yaparken, Biden da yüz yüze görüşmenin iki ülkenin “hangi noktalarda ortak çıkarları olduğu, hangi alanlarda işbirliği yapabilecekleri ve öngörülebilir bir ilişki kurması için” daha iyi olduğunu söyledi.