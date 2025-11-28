Putin aralıkta Hindistan'a gidecek! Yeni anlaşmalar yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine 4-5 Aralık tarihlerinde Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Kremlin tarafından yapılan yazılı duyuruda, ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve insani alanlardaki "ayrıcalıklı stratejik ortaklığın" kapsamlı biçimde ele alınacağı belirtildi. Ayrıca gündemde uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de yer alacağı ifade edildi.

Çeşitli anlaşmalar imzalanabilir

Putin'in temaslarının sonunda ortak bir bildirinin yayımlanacağı ve Rusya ile Hindistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının planlandığı da aktarıldı.