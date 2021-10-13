Putin: Avrupa’daki enerji krizi elektrik açığından kaynaklanıyor

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda, küresel enerji piyasaları ve güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın dönemi nedeniyle yaşanan krizin, küresel enerji piyasalarını derinden etkilediğine dikkat çekti.

Geçen yıl küresel enerji tüketiminin yüzde 4,7 düştüğünü belirten Putin, “Bu düşüş sektör için son 70 yılda yaşanan en ciddi şoktu. Talepteki düşüş nedeniyle fiyatlar da düzeltmeye gidildi, örneğin Avrupa'da doğal gaz maliyeti 2018'e kıyasla 2,5 kat düştü." diye konuştu.

Petrol piyasalarında da önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Putin, "Hiçbirimiz, petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksi bir değere düşeceğine inanamazdık. Ancak geçen yıl petrolü depolamak, petrolün kendisinden daha pahalı hale geldi." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili Rusya'nın destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Putin, "Gaz sevkiyatını daha fazla artırmamız istenirse, artırmaya hazırız. Ortaklarımızın bizden istediği kadar artırabiliriz. Asla reddetmedik." dedi.

"Gaz sevkiyatımız artıyor"

Avrupa'ya çeşitli rotalardan gaz sevkiyatını artırdıklarına dikkat çeken Putin, "Türkiye üzerinden, Mavi Akım rotasıyla, TürkAkım ve Ukrayna üzerinden de gaz sevkiyatlarını artırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Putin, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ilgili şunları söyledi: "Avrupa'daki enerji krizi doğal gaz açığından ötürü kaynaklanmadı. Avrupa'daki gaz fiyatları elektrik açığı nedeniyle yaşandı. Bazı ortaklarımızın yaptığı gibi, kendi hatalarından ötürü başkasını suçlamaya gerek yok. Elektrik açığı ise rüzgar enerjisi eksikliğinden yaşandı. Avrupa depolama tesislerini zor durumda bırakan sert kışın ardından, Avrupalılar spot piyasasına güvendiler."

Son 10 yıldır Avrupa enerji piyasalarında sistematik hataların yapıldığını söyleyen Putin, "Avrupa'da büyük çaplı bir piyasa krizine neden oldular. Nükleer enerji ve doğal gaz, elektrik üretiminde ana kaynaklarken, böyle krizler yaşanmıyordu." değerlendirmesini yaptı.

“Silahlanma yarışı maalesef hızlanıyor”

Konuşmasında küresel siyasi gelişmelere yer veren Putin, "Silahlanma yarışı maalesef hızlanıyor. Bu yarış, ABD'nin Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesiyle başladı." diye konuştu.

ABD'nin, Afganistan'da bir trajediye neden olduğunu vurgulayan Putin, "Özgürlük ve demokrasi, belirli bir halkın kültürü ve gelenekleriyle ilişkilendirilemez. ABD, Afgan halkının geleneklerine, kültürüne ve tarihine meydan okuyarak, Afganistan'a girdi. Sonuç ise trajedi oldu." düşüncesini dile getirdi.

Güney Çin Denizi'ndeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini anlatan Putin, "Güney Çin Denizi'ndeki tüm sorunların, dış müdahale olmadan, uluslararası hukuk kapsamında çözülmesi için bölge ülkelerine fırsat verilmesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.