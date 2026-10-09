Putin: BDT ticaretinde ulusal para birimlerinin payı yüzde 90'ı aştı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının yüzde 90'ın üzerine çıktığını açıkladı. Putin, dış etkilere karşı bağımsız bir finansal altyapı kurduklarını belirterek bu yapının ekonomik işbirliğini desteklediğini söyledi.

Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nin dar katılımlı toplantısında konuşan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 90'ı aştı. Bu durum, dış etkilere ve piyasa koşullarına rağmen ekonomik işbirliğimizi derinleştirmemizi sağlıyor."

Üretim ve ulaşım bağlantıları güçlendiriliyor

Ekonomik ilişkilerin sanayi ve altyapı yatırımlarıyla da geliştiğini anlatan Putin, Avrasya'da yeni üretim ve ulaştırma zincirleri kurulduğunu belirtti. Bu kapsamda Kuzey-Güney ve Doğu-Batı uluslararası lojistik koridorlarının modernizasyonunun sürdüğünü aktardı.

Putin, ithal edilen ürünlerin yerine topluluk içinde üretimi artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Makine, ekipman, ilaç ve tarım ürünlerinde üretimin yükseltildiğini kaydetti.

Güvenlik ve uluslararası düzende işbirliği vurgusu

BDT ülkelerinin uluslararası düzene ilişkin yaklaşımına da değinen Putin, Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolünü ve uluslararası hukuk ilkelerini esas alan adil, çok kutuplu bir dünya düzenini desteklediklerini ifade etti. Rusçanın ise topluluk ülkeleri arasındaki bağları güçlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Putin ayrıca mali suçlar, yolsuzluk, siber suçlar ve terörizmle mücadelede ortak çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. BDT'nin uluslararası alandaki olumlu imajını güçlendirmeye önem verdiklerini de sözlerine ekledi.