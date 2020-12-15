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Putin, Biden'i tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin başkanı seçilen Biden'i tebrik etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in, Biden'e seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdiği bildirildi.

Putin'in Biden'e başarılar dilediği belirtilen açıklamada, "Putin, küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin'in Biden ile diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.

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