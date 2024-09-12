Putin BRICS'e yönelik artan ilgiye dikkat çekti

Bugüne kadar BRICS kapsamında çeşitli alanlarla ilgili çok sayıda toplantı düzenlendiğine dikkat çeken Putin, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRCS Zirvesi'nin düzenleneceğini ve buraya birçok ülke liderinin katılacağını dile getirdi.

Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor" ifadesini kullandı.