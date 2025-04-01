Putin, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Vang'ı Moskova'da kabul etti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimizin gelişim sürecinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek etkinliklere katılacağını kaydeden Putin, Şi ile ikili görüşme yapacaklarını, iki ülke arasındaki ilişkileri ve uluslararası alandaki işbirliğini ele alacaklarını söyledi.

'Karşımızda büyük imkanlar var'

Çin Dışişleri Bakanı Vang da Rusya ile ilişkilerin uzun vadeli olduğunu belirterek, "Rusya ile Çin arasındaki işbirliği başka ülkelere karşı değil ve dış müdahalelere rağmen gelişiyor. Karşımızda büyük imkanlar var." diye konuştu.

Vang, Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.