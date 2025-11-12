Putin, Citibank'ın Rusya'daki varlık satışına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li finans kuruluşu Citibank'ın Rusya'daki varlıklarının "Renaissance Capital-Financial Consultant" adlı şirkete satışına onay verdi.

Konuya ilişkin kararname, ülkenin resmi yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Citibank'ın Rusya'daki tüm varlıklarının, merkezi Rusya'da bulunan "Renaissance Capital-Financial Consultant" tarafından devralınmasına izin verildi.

Rusya'da daha önce de Goldman Sachs ve bazı uluslararası finans kuruluşlarının benzer şekilde varlıklarını yerel şirketlere devrettiği biliniyor.

Birçok şirket ülkeden tamamen çekilmişti

Batılı birçok şirket, Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuş veya ülkeden tamamen çekilmişti.