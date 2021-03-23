Putin, COVID-19 aşısı oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in COVID-19 aşısı olduğunu bildirdi.

​​​​​​​Peskov, Putin’in COVID-19 aşısı yaptırmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin, koronavirüs aşısı oldu. Kendisini iyi hissediyor. Yarın çalışma günü dolu." ifadelerini kullandı.

Putin’in hangi COVID-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmadı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin’in Rusya’da geliştirilen üç aşıdan birini yaptıracağını bildirmişti.