Putin davet etti, Azerbaycan ve Ermenistan'dan olumlu yanıt geldi

09 Ekim 2020

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da buluşma teklifini kabul etti.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarının toplantıya katılacağını doğruladığını açıkladığı bilgisi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Bakü ve Erivan Moskova'daki görüşmeye katılacaklarını bildirdiler. Hazırlıklar sürüyor." dedi.

Davet sonrası Ermenistan'ın Rusya büyükelçisi Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın bugün ilerleyen saatlerde Moskova'da olacağını açıkladı. (Reuters)

Kremlin’den dün yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

Rusya'dan Dağlık Karabağ hamlesi