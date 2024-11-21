Putin: Dnipro saldırısı yeni bir füze ile gerçekleştirildi

Ukrayna, Rusya'nın Dnipro kentine yönelik saldırısında bir kıtalararası balistik füze (ICBM) kullandığını iddia etti. Bu, savaşın başlangıcından bu yana Moskova'nın ilk kez böyle bir füze kullandığı anlamına geliyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, füzenin Rusya'nın Hazar Denizi'ne komşu olan Astrahan bölgesinden fırlatıldığını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli füzeleri kullanarak Rusya topraklarına saldırmasının ardından bu saldırıyı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Dnipro'ya yönelik saldırısında bir balistik füze ve diğer çeşitli füzeler kullanıldığı bildirildi.