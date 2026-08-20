Putin duyurdu: 30 gigavatlık nükleer kapasite kurulacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigavatlık yeni nükleer enerji üretim kapasitesi kurmayı planladıklarını belirtti.
Putin, başkent Moskova’da nükleer enerji sektörüne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.
Yeni kapasitenin, mevcut santrallerde kullanım ömrünü tamamlayacak ünitelerin yerini almasının yanı sıra toplam nükleer enerji üretimini de artıracağını belirten Putin, "Uzun vadeli sektör planları doğrultusunda Rusya'da, küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigavatlık ilave nükleer santral kapasitesinin devreye alınması planlanıyor." dedi.
Putin, söz konusu yatırımlar sayesinde ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.
Nükleer santrallerin kurulduğu bölgelerin coğrafyasını da genişleteceklerini kaydeden Putin, yeni enerji ünitelerinin Ural bölgesi, Sibirya ve Rusya'nın uzak doğu bölgelerinde devreye alınacağını söyledi.
Putin, nükleer enerjinin ülkenin elektrik sisteminin istikrarlı çalışması açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'si nükleer enerjiden sağlanıyor." diye konuştu.
Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ile veri depolama ve işleme merkezlerinin yaygınlaşmasının elektrik talebini artırdığına dikkati çeken Putin, artan talebe uygun üretim kapasitesinin önceden planlanması gerektiğini belirtti.
Putin ayrıca, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki proje portföyünde farklı ülkelerde toplam 28 nükleer enerji ünitesi bulunduğunu bildirdi.
Rusya'da halihazırda yaklaşık 29 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesi bulunuyor.