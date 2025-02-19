Putin duyurdu! ABD ile Rusya'nın Ukrayna müzakereleri olumlu

Rusya ile Ukrayna'nın savaşı devam ederken, bir yandan da diplomatik temaslar sürüyor.

Ukrayna'nın 'garantörü' konumundaki ABD ile Rusya'dan heyetler dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Putin'den ilk yorum

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir İHA fabrikasını ziyareti sırasında konuşan Rus lider Vladimir Putin, "Bana rapor verdiler, müzakerelerin çok iyi geçtiğini değerlendiriyorum, bir sonuç var" dedi.

Riyad'daki görüşmelerin amacı ve konusunun ilk ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek olduğunu kaydeden Putin, "Rusya ve ABD arasındaki güven seviyesini yükseltmeden Ukrayna krizi de dahil birçok sorunu çözmek imkansız. Bu görüşmenin amacı aramızdaki güveni artırmaktı" ifadelerini kullandı.