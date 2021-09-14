Putin, Esad'la Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova’da görüştü.

Dışarıya duyurulmayan bir ziyaretle Moskova'ya giden Suriye lideri Esad ile Rusya lideri Vladimir Putin, askeri iş birliği ve mevcut siyasi durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

“Sizi tekrar Moskova'da ağırlamaktan çok memnunum" diyen Putin ayrıca, Esad'ın doğum gününü de kutladı. Suriye'de terör faaliyetlerinin hala devam ettiğini vurgulayan Putin, görüşmede şunları söyledi:

“Ne yazık ki, sadece bölgenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda sivilleri terörize etmeye devam eden teröristlerin direniş yatakları hala var. Bununla birlikte, mülteciler aktif olarak kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Sizin davetiniz üzerine Suriye'deyken, insanların aktif olarak evlerini restore ettiğini, barışçıl bir hayata geri dönmek için çalıştığını kendi gözlerimle gördüm."

Putin ayrıca, Rusya ve Suriye'nin ortak çabaları sayesinde 'teröristlerin çok ciddi, önemli zararlar gördüğüne' dikkat çekti ve Esad liderliğinde Suriye hükümetinin 'toprağın yüzde 90'ını kontrol ettiğini' söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin ayrıca, Suriye'deki yabancı silahlı güçlerin yasa dışı varlığının ülkenin bütünleşmesini engellediğini söyledi:

"Bana göre asıl sorun, nihayetinde, Birleşmiş Milletler kararı ve sizin rızanız olmaksızın ülkenin belirli bölgelerinde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmasıdır ki bu da uluslararası hukuka açıkça aykırıdır."

Suriye Devlet Başkanı Esad ise Suriye ve Rusya'nın 'terörün yok edilmesinde önemli sonuçlar elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşünü de kolaylaştırdığını' söyledi. Esad, "Uluslararası terörün sınır tanımadığı ve bir enfeksiyon gibi dünyaya yayıldığı göz önüne alındığında, ordularımızın tüm insanlığı bu kötülükten korumaya büyük katkı sağladığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Putin: Seçim sonuçları insanların Esad’a güvendiğini gösteriyor

Seçim sonuçlarının geçmiş yıllarda ne olursa olsun insanların Başkan Esad’a güvendiğini gösterdiğini belirten Putin, ne olursa olsun ülkede yeniden inşa ve normal yaşama dönüş sürecinin Esad’la ilişkilendirildiğini kaydetti.

Putin, Esad’ın karşıtlarıyla diyalog konusuna yakaşımıyla da ilgili de konuştu.

Putin, “Bu sürecin devam etmesini çok ümit ediyorum. Yalnızca herkesin güçlerini birleştirmesi Suriye’nin kendi ayakları üzerinde durmasını, gelişmeye devam etmesini ve ilerlemesini sağlayacaktır.” dedi.

Liderler Suriye’ye gönderilen Rus aşılarına da değindi.

Putin, “Bugün tüm insanlığın karşılaştığı büyük bir sorun, yani koronavirüs salgını konusunda birlikte çalışıyoruz. Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının Suriye’ye ilk sevkiyatları yapıldı.” dedi.

Rus lider yılın ilk yarısında Rusya ile Suriye arasındaki ticaret hacminin de 3.5 kat arttığını ifade etti.

Putin’e uluslararası hukukun korunmasındaki çabalarından dolayı teşekkür

Suriye’ye karşı uygulanan yaptırımları insanlık dışı ve gayrimeşru olarak nitelendiren Esad, Şam’ın ortaya koyduğu siyasi süreçlerin yaklaşık üç yıldır durduğunu ekledi.

Esad, “Bunun için elbette belli başlı nedenler var. Siyasi süreç olasılıkları üzerinde her türlü yöntemle yıkıcı etki eden birtakım ülkeler var. Başka faktörler de var. Ancak bunları çok iyi anlıyor ve bu güncel sorunların çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Esad, siyasi diyalog kurulması veya uygulanması gereken diğer süreçlerin, şu anda gelişen şartlar ve durum çerçevesinde ilerlediğini ekledi.

Esad ayrıca, “Bu görüşmeyi Rusya ve Rusya halkına Suriye halkına gösterdikleri insani yardımdan dolayı teşekkürlerimi sunmak için kullanmak isterim. Siz ve Rus siyasi sistemine, özellikle de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, uluslararası hukukun korunması için uluslararası görüşmelerde gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Esad ve Putin Moskova’da en son 2015 yılında bir araya gelmişti.