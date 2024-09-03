Putin, hakkında yakalama kararı çıkartan UCM üyesi Moğolistan'a gitti
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a gitti. İki ülke arasında yeni imzaların atılması beklenirken, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üyeliği de yakın geçmişte gündeme geldiğinden, buluşma detayları merakla bekleniyor.
Putin’in yarın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.
Yakalama kararı
UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.
Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.