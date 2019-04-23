Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri ile Vladivostok'ta bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Nisan'da Vladivostok şehrinde görüşeceği bildirildi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere, Putin'in Kim ile planlanan görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
İki liderin Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geleceğini belirten Uşakov, "Ülkemizi ziyaret edecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanımız 25 Nisan'da Vladivostok'ta görüşecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA