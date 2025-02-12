Putin ile Şara'dan Esad sonrası ilk temas! Rus lider beklentilerini anlattı

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ilk kez yeni hükümetin lideri Ahmet Şara'yla telefonda görüştü.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede Putin'in Şara'ya ülkenin yeni yönetimini bekleyen, dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ilişkileriyle Rusya'ya tarihsel olarak bağlı olan Suriye halkının yararını gözeten görevlerin yerine getirilmesinde başarılar dilediği belirtildi.

Kremlin'den gelen açıklamada, Putin ve Şara'nın Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yaptığı kaydedildi.

Yeni hükümetten beklentiler

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve önde gelen siyasi güçlerin ve toplumdaki etnik ve dini grupların katılımıyla Suriyeliler arası diyaloğun aktif hale getirilmesi amacıyla bir dizi önlemin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Suriyelilere insani yardım sunulması da dahil Suriye'deki sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti."

Putin ve Şara, özellikle Rus heyetinin kısa süre önce Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeleri dikkate alarak, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konuyu ele aldı.

Taraflar, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündem oluşturulması amacıyla bu tür faydalı temasların sürdürülmesi hususunda mutabakat sağladı.