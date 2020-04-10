Putin ile Trump 'üretim kısıntısını' görüştü

10 Nisan 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Trump telefonda görüştü.

İki lider, dünya petrol fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı çerçevesinde global petrol pazarının durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trump, petrol üreticisi ülkelerin liderleriyle temaslarına ilişkin Putin’i bilgilendirdi ve iki lider, bu hususta Rus-Amerikan istişarelerinin sürmesinde mutabık kaldı.

Liderler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerde alınan önlemleri değerlendirdi.

Putin ve Trump, görüşmede, uzay konusunda iş birliği dahil ikili ilişkileri de ele aldı.

Peskov: Rusya, petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı olumlu değerlendiriyor." dedi.

Peskov, Moskova’nın Meksika tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu karşıladığını kaydederek, Meksika’nın katılımından sonra bu kararın uluslararası pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Mart'ta Rusya’nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan istikrarlı bir konum sergiliyor."